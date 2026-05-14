Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Abdisalam Ali, ayaa maanta Xafiiskiisa ku qaabilay Danjire Danjiraha cusub ee Jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Mudane Col. Cismaan Dhoobad Suugoole, isagoo ka gudoomay Warqadaha Aqoonsiga Diblomaasiyadeed.
Kadib Markii uu Wasiirka Ka Gudoomay Danjiraha Warqadaha Aqoonsiga ayaa waxa ay yeesheen Kulan looga hadlay xiriirka walaaltinimo ee Xooggan kaas oo ka dhexeey Dowladdaha Soomaaliya iyo Jabuuti, iyadoo diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga laba geesoodka ah, xasilloonida gobolka, iyo danaha wadajirka ah ee Geeska Afrika.