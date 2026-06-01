Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdisalam Cabdi Cali, ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda furitaanka Shirka Wasiirrada Kuuriya iyo Afrika (Korea–Africa Ministerial Meeting) oo ka dhacday magaalada Seoul ee Jamhuuriyadda Kuuriya.
Shirkan ayaa isugu keenaya wasiirrada arrimaha dibadda iyo masuuliyiin sare oo ka kala socda dalalka Afrika iyo Jamhuuriyadda Kuuriya, si ay uga wada hadlaan xoojinta iskaashiga, horumarinta koboc waara iyo dardargelinta wadajirka ah ee dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, tiknoolajiyadda iyo iskaashiga caalamiga ah.
Ka qaybgalka Soomaaliya ee shirkan wuxuu muujinayaa sida ay uga go’an tahay Dowladda Federaalka Soomaaliya ballaarinta xiriirrada diblomaasiyadeed iyo kuwa dhaqaale ee ay la leedahay dalalka saaxiibka la ah, iyadoo diiradda saaraysa kobcinta iskaashi miro-dhal ah, soo jiidashada maalgashi, horumarinta hal-abuurka iyo xoojinta awoodaha hay’adaha dalka.
Shirka Wasiirrada Kuuriya iyo Afrika waa madal muhiim u ah wada-hadalka iyo iskaashiga u dhexeeya dalalka Afrika iyo Jamhuuriyadda Kuuriya, iyadoo lagu wajahayo caqabadaha wadajirka ah isla markaana lagu dhiirrigelinayo horumar iyo barwaaqo waarta.