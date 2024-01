Maamulka Gobolka Banaadir ayaa maanta soo abaabulay dibadbax ballaaran oo ay ka soo qeyb galeen mas’uuliyiin dhowr ah, kaasi oo lagu cambaareynayay damaca dowladda Itoobiya iyo Heshiis beenaadka ee ay la gashay Somaliland.

Dibadbaxa ayaa ka soo qeybgalay Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha XFS, Wasiiru Dowlaha Amniga, Xildhibaano ka tirsan BFS iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Magaalada Muqdisho.

Wasiirka Arrimaha Gudaha, Mudane Axmed Macallin Fiqi, ayaa ka hadlay dhibaatooyinka uu Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ka abuuray gobolka sanadihii la soo dhaafay, isagoo carabka ku adkeeyay in Heshiis beenaadkan uu ka dhigan yahay in uu “ictiraaafkii kala laabtay dowladda Soomaaliya.”

Wasiirka arrimaha gudaha ayaa tilmaamay in Itoobiya ay ku fashilmeen in ay gacanta ku dhigaan dhul ka mid ah Soomaaliya, isla markaana cadeeyay in dhulkii ay dagaal ku heli waayen aysan maanta ku heli doonin heshiisyo.

Madaxda ayaa shacabka ugu mahadceliyay dareenka wadani-nimo iyo sida ay shucuurtooda u cabireen iyagoona sheegay in aan marnaba la aqbali karin xad-gudub lagu soo sameeyo dhulka Soomaaliya.