Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya HE. Dr. Ali Haji Adam, ayaa maanta Xafiiska ku qaabilay Ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee SMA.

Wasiirka Caafimaadka ayaa warbixin iyo tallooyin ka dhageystay Ururka SMA waxayna sidoo kale ka wada hadleen iskaashiga horumarinta Caafimaadka guud ee dalka iyo ka qeyb qaadashada arrimaha EMERGENCY-ga, si loo gaaro hiigsiga dhow ee Wasaaradda Caafimaadka iyo daryeelka Bulshada ee ku aadan ballaarinta iyo tayaynta Caafimaadka Dalkeena. si loo xaqiijiyo yoolka Dowladda ee horumarinta guud ee Caafimaadka Soomaaliya.

Wasaaradda Caafimaadka iyo daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxay dedaal dheer ugu jirtaa hellitaanka Caafimaad tayo leh oo uu hello Muwaadin kasta oo Soomaaliyeed, iyadoo qorshuhu yahay in Wasaaraddu gaarsiiso Caafimaad tayo leh goob kasta oo ka mid ah dalkeena si loo hello Bulsho bedqabto Caafimaad ahaan.