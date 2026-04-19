Wasiirka Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka XFS Mudane Xasan Macallin Maxamuud ayaa shir-guddoomiyay kulanka toddobaadlaha ah ee hoggaanka sare ee Wasaaradda kaas oo diiradda lagu saaray dib-u-eegista horrumarka howlaha Wasaaradda, gaar ahaan mashaariicda muhiimka ah ee mudnaanta leh.
Xoghayaha Joogtada ah iyo Agaasimayaasha Guud ayaa soo bandhigay warbixinno faahfaahsan oo ku saabsan fulinta qorshayaasha iyo mashaariicda Kala duwan.
Sidoo kale, waxaa kullanka lagu falanqeeyay qorshayaasha la xiriira howlaha ka dambeeya dhammaystirka dib-u-eegista Dastuurka, iyo shuruucda cusub ee diyaarinta ku jira ee u baahan taageero siyaasadeed si loo horgeeyo Golaha Wasiirrada iyo Baarlamaanka.
Kulanka ayaa sidoo kale lagu bidhaamiyay arrimaha maamulka iyo hawlgalka Wasaaradda, horumarka guud iyo caqabadaha, iyadoo hoggaanka Wasaaraddu ay isla garteen tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu dardargelinayo adeegyada cadaaladda.
Ugu dambeyn, kulanka ayaa ku soo gabagaboobay go’aanno muhiim ah oo lagu xoojinayo hufnaanta, isla-xisaabtanka iyo horumarinta nidaamka caddaaladda dalka.