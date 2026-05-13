Wasiirka cusub ee Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdifataax Qaasim Maxamuud, ayaa maanta kormeeray qeybaha kala duwan iyo waaxyaha Wasaaradda, isagoo u kuurgalay habsami u socodka shaqada iyo adeegyada ay bulshada u hayaan.
Mudane Cabdifataax Qaasim ayaa intii uu kormeerka ku jiray waxa uu warbixin ku saabsan shaqooyinka socda ka dhageystay agaasimayaasha ,madaxda qeybaha iyo howlwadeennada Wasaaradda, isagoo ku booriyay dadaalka iyo shaqada muhiimka ah ee ay u hayaan Qaranka.
Wasiirka ayaa si gaar ah u adkeeyay muhiimadda ay Wasaaradda u leedahay horumarinta Warbaahinta, mideynta farriimaha Dowladda, wacyigelinta bulshada, ilaalinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo horumarinta Dalxiiska dalka.
Sidoo kale, Wasiirka ayaa bogaadiyay doorka ay Warbaahinta Qaranku ka qaadatay tabinta doorashooyinkii qof iyo codka ahaa ee dhowaan ka dhacay deegaannada Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed, waxaana uu ballan qaaday in uu diiradda saari doono dardargelinta shaqada Wasaaradda iyo horumarinta Warbaahinta Qaranka.