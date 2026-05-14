Gudoomiyaha Urur siyaasadeedka dhallinyarada Tala Qaran, Cabduwali Cusmaan Cabdi ayaa bogaadiyay sida habsamida leh ee ay u dhaceen doorashooyinka isku sidkanaa ee lagu qabtay magaalada Baydhabo iyo guud ahaan degaannada Koofur Galbeed.
” Konfur Galbeed waxaa ka dhacday doorasho Xor iyo Xalaal ah, waxaana ku Mahadsan Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya iyo Dowladiisa”.
Guddoomiyaha ayaa ammaanay sida ay ciidamada kala duwan ee Qaranka u sugeen amniga goobaha codbixinta, howsha baaxadda leh ee ay qabteen guddiiga doorashooyinka iyo sida ay shacabka ugu bisilyihiin in ay gacantooda ku ciil baxaan kuna doortaan cidda ay rabaan.
Gudoomiyaha Urur siyaasadeedka dhallinyarada Tala Qaran, Cabduwali Cusmaan Cabdi ayaa sheegay in ay ku kalsoon yihiin natiijada kasoo baxda Guddiiga doorashooyinka Qaranka maaddaama ay sanaadiiqda cod bixintu u korjoogteynayeen wakiillo ka socda Ururkooda.
Mudane, Cabduwali Cusmaan ayaa madaxda Qaran ee uu u horreeyo madaxweyne Xasan Sheekh ku bogaadiyayhirgelinta doorashooyinka Cod iyo Qofka ah, isagoo dhanka kalana hoggaamiyeyaasha mucaaradka ugu baaqay in ay xisbiyo furtaan oo ay aaminaan horumarka ka socda dalka.