Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur (Jaamac), ayaa maanta booqasho ugu tegay Isbitaalka Hodan Xildhibaan Dahabo Suusoow, oo halkaasi ku xanuunsaneysa.
Booqashada Xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Nuur (Jaamac) waxaa ku weheliyay Xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka, kuwaas oo u kuurgalay xaaladda caafimaad ee Xildhibaan Dahabo, una rajeeyay caafimaad degdeg ah iyo soo kabasho buuxda.
Intii ay booqashadu socotay, Xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Nuur (Jaamac) ayaa Alle uga baryay Xildhibaan Dahabo Suusoow caafimaad taam ah iyo soo kabasho degdeg ah, isagoo muujiyay garab istaag iyo daryeel.
Xildhibaan Dahabo Suusoow ayaa uga mahadcelisay Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda, Xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Nuur (Jaamac), iyo xildhibaannadii la socday booqashada, iyadoo sheegtay in booqashadoodu ay u ahayd niyad-dhis iyo dhiirrigelin, isla markaana ay ka tarjumeyso is-garab istaagga ka dhexeeya mudaneyaasha Golaha Shacabka.