Wasiirka Wasaarada Dhallinyarada iyo Cayaaraha Galmudug Cabdi Wahaab Sheekh Abuukar oo ay wehliyeen Masuuliyiin ka tirsan Dowladda Galmudug iyo masuuliyiin ka socatay Xiriirka kubadda Cagta Soomaaliyeed oo uu hogaaminayay Gudoomiye ku xigeenka Xiriirka Kubadda Cagta Cabdirashiid Cabdulle Joorje ayaa si wadajir ah u dhagax dhigay Dhismaha Garoonka kubadda cagta eeCabdullaahi Ciise oo maanta Dhismihiisu si rasmi ah u bilowday

Dhagax dhigga dhismaha garoonka ayaa sidoo kale ay goob joog ka ahaa howlwadeenada qeybta joomitariga dowladda hoose ee dagmada Galkacyo oo iyagu si joogta ah ula socon doona hanaan socodka dhismaha Garoonka

Duqa Dagmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo ugu horeyn ka hadlay munaasabada Dhagax dhigga garoonka ayaa sheegay in uusan aheyn dhagax dhig kaliya ee uu yahay daahfurka dhismaha garoonka oo muddo badan laga warsugayay in la dhiso, isagoo uga mahadceliyay dhamaan intii horay uga soo qeyb qaadatay iyo inta maanta sida rasmiga ah uga qeyb qaadanaysa bilaawga dhismihiisa oo ay ugu horeeyaan Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed, Dowladda Federaalka iyo Dowlad Gobaleedka Galmudug, Dowladaha Norway iyo Switzerland.

Dhinaca Kale Duqa Dagmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa si gaar ah ugu mahad celiyay Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya oo uu sheegay in ay ka dagmo ahaan ku dhiiri galiyeen in Garoonka Cabdullaahi Ciise uu noqon doono mid ka diwaangashan xiriirka kubadda cagta Adduunka, maadaama Garoonka loo dhisayo Hanaan casri ah lana jaan qaadi doona Garoomada Caalamigaa

Guddoomiyaha Gobalka Mudug Cabdinaasir Cabdulqaadir Cabdille oo isna ka hadlay Daahfurka dhismaha Garoonka ayaa uga mahad celiyay Xiriirka kubadda Cagta Soomaaliya Iyo Dowladdaha Soomaaliya, Norway iyo Switzerland kaalinta muuqata ee ay ka qaadanayaan Dhismaha Garoonka Cabdullaahi Ciise, isagoo dhinaca kalana kula dardaarmay kambaniga Galobal inuu noqdo mid dhisa garoon tayo leh oo ah sida loo qorsheeyay

Munaasabada Dhagax dhigga oo sidoo kale uu ka hadlay Wasiiru-dowlaha Wasaarada Arimaha Gudaha Galmudug Cumar Maxamed Diiriye ayaa sheegay in ka Wasaarad ahaan ay doorkooda ka qaadan doonaan, waxaana uu uga mahad celiyay talaabada loo qaaday dhismaha Garoonka Xiriirka kubadda Cagta Soomaaliya.

Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Cayaaraha Galmudug Cabdi Wahaab Sheekh Abuukar ayaa ugu danbeyn sheegay in dhismaha Garoonku uu si rasmi ah u bilowday ee uusan noqon doonin mid loogu hungoobo sidii horay u dhici jirtay Wasaaradda Dhallinyarada iyo cayaaraha Galmudugna ay si joogta ah ula socon doonto, isagoo dhanka kalana sheegay in Madaxweynaha Galmudug ay uga mahad celinayaan Guulaha la gaaray oo uu sheegay in uu har iyo habeen u soo jeeday wax kasta oo suurta galiyay dhismaha Garoonka Cabdullaahi Ciise.

Wasiirka Wasaarada Dhallinyarada iyo Cayaaraha Galmudug Cabdi Wahaab Sheekh Abuukar ayaa dhanka kale si mug iyo miisaan leh ugu Mahad celiyay Xiriirka kubadda Cagta Soomaaliya Iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya, dowladaha Norway iyo Switzerland.