Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Dowladda Federaalka Soomaliya, Mudane Jamal Maxamed Xasan ayaa maanta kulan la yeeshay xubno ka tirsan ganacsatada Gobolka Banaadir ee Muqdisho
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray caqabadaha waaweyn ee hortaagan ganacsiga, xannibaadaha, kobaca iyo istiraatiijiyadaha lagu horumarin karo jawiga ganacsiga iyo maalgashiga, iyadoo si gaar ah loo falanqeeyey xalal wax-ku-ool ah iyo fursado cusub oo horumarineed.
Ganacsatada ayaa kulanka ku soo bandhigay fursadaha iskaashi ee dhinacyada dhoofinta iyo soo dejinta, iyagoo sidoo kale muujiyey rabitaankooda ku aaddan ballaarinta wax-soo-saarka gudaha iyo kobcinta warshadaha maxalliga ah.
Wasiirka ayaa adkeeyey in Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha ay ka go’an tahay taageeridda ganacsiga gudaha iyo kan caalamiga ah (Foreign and domestic trade), dhiirrigelinta qiimo-ku-darka (value addition), iyo abuuridda jawi u sahla ganacsatada inay si hufan u shaqeeyaan.
Ugu dambayn, Wasiirku wuxuu carrabka ku adkeeyey in Wasaaraddu ay mudnaan siinayso la-shaqeynta ganacsatada, wax ka qabashada caqabadaha jira, isla markaana ay dardargelinayso kor u qaadista ganacsiga, warshadaynta iyo horumarka dhaqaale ee guud ahaan dalka.