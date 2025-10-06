Wasiirka Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Xildhibaan Maxamed Soomaali, ayaa si rasmi ah u daahfuray Kormeerka Hirgelinta Mashruuca Isdhexgalka Dijitaalka Bariga Afrika (The Eastern Africa Regional Digital Integration Project), oo ka furmay Xafiiska Bangiga Adduunka ee Muqdisho.
Kormeerkan oo soconaya muddo shan maalmood ah ayaa lagu eegayaa heerarka uu marayo mashruuca, qorshayaasha sanadlaha ah, iyo sidii loo dardargelin lahaa dadaallada lagu horumarinayo isku xirnaanta dijitaalka, adeegyada dowladda ee casriga ah, amniga internet-ka (cybersecurity), iyo kor u qaadista awoodda hay’adaha dowladda ee dhinaca tiknoolojiyadda.
Kulankan waxaa ka qeybgalaya Wasiirrada Wasaaradaha Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyadda ee Dowlad-Goboleedyada, xubno ka socda Kooxda Hirgelinta Mashruuca (PIU), hay’adaha kale ee dowladda ee la xiriira mashruuca, iyo Kooxda Bangiga Adduunka (World Bank Task Team).
Wasiir Maxamed Soomali ayaa xusay in mashruucan uu qayb muhiim ah ka yahay dadaalka dowladda ee lagu xoojinayo isdhexgalka dijitaalka ee gobolka Bariga Afrika, isagoo carrabka ku adkeeyay in Dowladda Federaalka ay mudnaanta siinayso horumarinta tiknoolojiyadda, dhisidda kaabayaal casri ah, iyo kor u qaadista adeegyada dijitaalka ah ee bulshada Soomaaliyeed.