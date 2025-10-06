Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud, Dib u Dhiska iyo Guriyeynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Dr. Cilmi Maxamuud Nuur , ayaa maanta shir guddoomiyay kulan muhiim ah oo lagu dhagaysanayay warbixin ku saabsan Mashruuca Nagaad.
Kulanka ayaa waxaa Wasiirka ku wehliyay Wasiir-dowlaha Wasaaradda, Mudane Siciid Maxamuud Xayd, Maareeyaha Mashruuca Nagaad iyo guud ahaan shaqaalaha mashruuca.
Intii uu kulanku socday, waxaa warbixin faahfaahsan laga dhagaystay Maareeyaha Mashruuca oo soo bandhigay guulaha la gaaray, howlaha ballaaran ee socda, iyo caqabadaha mashruucu wajahayo.
Sidoo kale, waxaa si gaar ah looga hadlay howlaha la xiriira biya-xireenka Muqdisho, oo ahmiyad weyn u leh mashruuca iyo Caasimadda guud ahaan, maadaama uu door muhiim ah ka ciyaarayo xal u helidda fatahaadaha soo noqnoqda ee magaalada ka dhaca.