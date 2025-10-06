Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka (SoDMA), Maxamuud Macalin Cabdille iyo Madaxa Isku-duwidda Gar-gaarka Beni’aadannimo ee Soomaaliya, Mr. Georg Conway, ayaa maanta ku yeeshay shirkii billaha ahaa xarunta SoDMA ee Muqdisho.
Shirkan ayaa diiradda lagu saaray diyaargarowga xaaladaha degdegga ah, gaar ahaan haddii roobka Deyrta uu yaraado, taas oo keeni karta abaaro saameeya bulshada nugul. Waxaa sidoo kale looga wada hadlay sidii dhaqaale wadajir ah loogu heli lahaa gudaha iyo dibadda, iyadoo dhawaan la abuuray Sanduuqa Qaranka ee Dhaqaalaha Beni’aadannimo, oo ay dowladda maamusho, si loogu fududeeyo taageerada dadka u baahan.
Labada dhinac ayaa ku heshiiyay in mudnaanta la siiyo dadka ugu nugul masiibooyinka, loona adkeeyo iskaashiga dowladda iyo hay’adaha caalamiga ah, si gargaarka beni’aadannimo uu u gaaro meel kasta oo looga baahan yahay, si hufan iyo waqti ku habboon.