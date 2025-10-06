Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u Heshiisiinta XFS, Mudane Sadad Alio, ayaa ka qeybgalay Kalfadhiga 76-aad ee Guddiga Fulinta ee Hay’adda Qaxootiga Adduunka (UNHCR) oo ka socda magaalada Geneva, Switzerland.
Shirkan oo soconaya 6–10 October 2025 ayaa diiradda lagu saarayaa xaaladda qaxootiga caalamka, iyadoo Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka martigeliya qaxootiga.
Wasiiru Dowlaha waxaa socdaalkan ku wehliya Guddoomiyaha Hay’adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Qaranka, Mudane Axmed Xuseen Cilmi