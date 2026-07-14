Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Hormarinta Xuquuqul Insaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Amb. Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi, ayaa maanta ku saxiixday buugga tacsida ee loo furay geerida Amiirkii hore ee Qatar Allaha u naxariistee Amiir Xamad Bin Khaliifa, intii ay booqasho ku joogtay Safaaradda Dowladda Qatar ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Pakistan.
Wasiiradda ayaa tacsi tiiraanyo leh u dirtay Dowladda, hoggaanka iyo shacabka aan walaalaha nahay ee Qatar, iyadoo uga tacsiyeeysay geerida marxuumka.
Wasiiraddu waxay xustay in Dowladda iyo shacabka Qatar ay mar walba garab istaageen Soomaaliya xilliyadii adkaa, isla markaana ay door muuqda ka qaateen taageerada shacabka Soomaaliyeed iyo dadaallada dib u dhiska iyo horumarinta dalka. Waxay tilmaantay in la qeybsanayso murugada ay ka tarjumayso xiriirka walaaltinimo iyo iskaashiga qotoda dheer ee ka dhexeeya labada dal.
Madasha saxiixa buugga tacsida waxaa Wasiirka ku weheliyey Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhiya Pakistan, Danjire Shiikh Nuur Maxamed Xasan, iyadoo ay mar kale Alle uga baryeen marxuumka inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo, ehelka, Dowladda iyo shacabka Qatarna uu ka siiyo samir iyo iimaan.