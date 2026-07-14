Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdifataax Qaasim Maxamuud, oo howlo shaqo u jooga magaalada Nairobi, ayaa maanta booqasho rasmi ah ku tagay Xarunta Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Kenya.
Wasiirka ayaa waxaa xarunta Safaaradda ku soo dhaweeyay Danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Kenya, Danjire Jabriil Ibraahim Cabdulle iyo mas’uuliyiin ka tirsan doblomaasyadda Safaaradda.
Kulan dhexmaray Wasiirka iyo Danjiraha ayaa diiradda lagu saaray horumarka Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ka gaartay horumarinta warbaahinta dowladda, xoojinta dadaallada lagu gaarsiinayo bulshada caalamka sawirka dhabta ah ee Soomaaliya, muujinta guulaha laga gaaray dhinacyada amniga, dowlad-dhiska, horumarinta adeegyada bulshada iyo fursadaha maalgashi iyo sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga Wasaaradda iyo Safaaradda ee baahinta xogta saxda ah, kobcinta dhaqanka iyo dhiirrigelinta dalxiiska Soomaaliya.
Intii uu booqashada ku guda jiray, Wasiir Cabdifataax Qaasim Maxamuud ayaa kormeer ku sameeyay qaybaha kala duwan ee safaaradda, isagoo u kuurgalay habsami u socodka shaqooyinka maalinlaha ah iyo adeegyada ay Safaaraddu u hayso muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya.
Wasiirka ayaa si gaar ah u bogaadiyay maamulka iyo shaqaalaha Safaaradda, isagoo ku ammaanay dadaalka joogtada ah ee ay ugu adeegayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed, ilaalinta danaha Qaranka iyo sida ay door muuqda uga qaadanayaan kor u qaadidda sumcadda Soomaaliya iyo gaarsiinta bulshada caalamka xaqiiqada ku saabsan horumarka dalka.
Danjire Jabriil Ibraahim Cabdulle ayaa dhankiisa uga mahadceliyay Wasiirka booqashada uu ku yimid xarunta Safaaradda, isagoo xaqiijiyay in Safaaraddu ay sii wadi doonto dadaallada lagu horumarinayo adeegyada ay u baahanyihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed, kor u qaadista sumcadda dalka iyo taageeridda qorshayaasha dowladda ee lagu gaarsiinayo dunida horumarka iyo fursadaha ka jira Soomaaliya.