Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdulfataax Qaasim Maxamuud, ayaa ka qayb galay kulan duco iyo Qur’aan akhris ah oo lagu maamuusay Alle ha u naxariistee fanaankii weynaa ee Soomaaliyeed, Marxuum Axmed Cali Cigaal, kaas oo ka dhacay Xarunta Tiyaatarka Qaranka.
Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay fanaaniin, abwaanno, hal-abuurro iyo mas’uuliyiin dowladda ka tirsan, kuwaas oo lagu xusay kaalintii mugga lahayd ee uu marxuumku ka soo qaatay horumarinta fanka, suugaanta iyo hiddaha Soomaaliyeed.
Ugu horreyn, Abwaan Cabdi Dhuux Yuusuf, oo ahaa maareeyihii hore ee Tiyaatarka Qaranka isla markaana ay muddo wada soo shaqeeyeen Marxuum Axmed Cali Cigaal, ayaa ka warbixiyay taariikhda faneed ee marxuumka iyo kaalintii muhiimka ahayd ee uu ku lahaa kobcinta fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed.
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska XFS, Mudane Cabdulfataax Qaasim Maxamuud, oo hadal ka jeediyay munaasabadda, ayaa Alle uga baryay Marxuum Axmed Cali Cigaal inuu hoygiisa ka yeelo Jannatul Firdowsa, samir iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskiisa, ehelladiisa, bahda fanka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Wasiirka ayaa sidoo kale xusay in Marxuum Axmed Cali Cigaal uu ka mid ahaa haldoorkii fanka Soomaaliyeed ee raad muuqda ku reebay fanka, suugaanta iyo hiddaha dalka, isaga oo door weyn ka qaatay kobcinta, ilaalinta iyo horumarinta dhaqanka Soomaaliyeed.