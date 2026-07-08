Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdulfataax Qaasim Maxamuud, ayaa maanta xarunta Wasaaradda ku qaabilay Wakiilka Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka ee Qaramada midoobay (IOM) ee Soomaaliya, mudane Manuel Marques Pereira.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga Wasaaradda iyo IOM, gaar ahaan doorka warbaahinta iyo warfaafinta istaraatiijiga ah ee ka hortagga tahriibka iyo socdaalka halista ah, wacyigelinta dadka dib ugu soo laabanaya dalkooda, iyo kor u qaadidda doorka warbaahinta iyo dhaqanka ee nabad-dhiska, xasilinta iyo wacyigalinta bulshada.
Wasiirka ayaa sheegay in warbaahintu ay door muhiim ah ka qaadato gudbinta xog sax ah, kor u qaadidda wacyiga bulshada iyo taageeridda dadaallada dowladda ee lagu xoojinayo nabadda, xasilloonida iyo horumarka dalka.
Waxa uu sidoo kale soo dhoweeyay in la ballaariyo wada-shaqeynta Wasaaradda iyo IOM ee dhinacyada warbaahunta tababarrada iyo ololayaasha wacyigelinta bulshada ee Tahriibka, Xasilinta iyo gurmadka xaaladaha deg degga ah.
Wakiilka IOM ee Soomaaliya, Manuel Marques Pereira, ayaa xaqiijiyay sida ay uga go’an tahay IOM xoojinta iskaashiga ay la leedahay Wasaaradda, isagoo muujiyay ahmiyadda ay leedahay ka wada shaqeynta barnaamijyada wadajir ah oo la xiriira wacyigelinta bulshada, socdaalka, ka hortagga tahriibka, dhiirragalinta dadka iskood u soo laabanaya iyo xoojinta kaalinta warbaahinta ee nabadda iyo mashaariicda xasillnta.
Labada dhinac ayaa isla qaatay kor u qaadista iskaashiga iyo hirgelinta barnaamijyo wadajir ah oo waxtar u leh bulshada Soomaaliyeed ee looga hadlay kulankani.