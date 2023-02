Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare, Mudane Faarax Sheekh Cabdulkadir ayaa shaaciyey in dhawaan la qaban doono Shirweyne Qaran oo dib loogu eegi doono xaaladda waxbarashada dalka,shirweynahan ayaa la qaban doonaa inta u dhexeeysa 13 -17 bisha Maarso 2023.

Wasiir Faarax Sheekh Cabdulkadir ayaa sheegay in ay ka soo qeyb gali doonnaan madaxda dowladda Federaalka, kuwa maamul goboleedayda, bahada waxbarshada qeybaheed kala duwaan, waaliidiinta,Culimo udiinka, Howeenka iyo hay’daha ka shaqeya wax barshada.

Ujeedooyinka shir weynaha ayuu ku sheegay wasiirku in ay tahay in la helo argtii waxbarsho oo lagu midaysan yahay kuna salgo’an baahida iyo danta Ummada Soomaalyeed, in la isla fahamo caqabadaha hortagan horumarinta waxbarshada iyo soo bandhigida aragtiyo hal abuur leh oo looga gudbo caqabadahaas, in la hindise argtiyo lagu baahin karo waxbarshada dalka si ay fursad u helaan ardayda aan fursad horay u helin iyo in la isla garto ama la isla dajiyo hanaan lagu maamulo waxbarashada laguna maal-galiyo.