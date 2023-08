Xarunta Cusub ee Dugsiga sare ee Geeska Afrika ee magaalada Gaalkacyo oo ah iskuul si isku tashi ah ay ku dhisteen maamulka macalimiinta iyo Ardayda dugsigaasi ayaa waxaa maanta xariga ka jaray Wasiirka Waxbarashada Dowlad Goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore oo ay wehliyeen duqa dagmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan iyo masuuliyiin kale

Guddoomiyaha Gudiga waalidiinta iskuulka Geeska Afrika Bashiir Cabdulaahi Xaashi Canshuur ayaa ugu horeyn ka warbixiyay baahida keentay in ay iska kaashadaan dhismaha iskuulkaan iyagoon hay’addo iyo maamul midna aan ka helin wax garab istaaga ayna ku guuleeysteen dhameystirka qeybtiisii koowaad

Duqa dagmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa isna sheegay in ay horay uga gaabiyeen ka maamul ahaan in ay door ka qaataan dhismaha isxilqaanka ee iskuulka balse ay u istaagi doonaan u qareemidiisa inta dhiman

Wasiirka Waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore ayaa mahadcelin ka dib sheegay in ka Wasaarad ahaan ay ku faraxsan yihiin in lagu guuleeysto dhismaha iskuulka, iyadoo lagu hirgaliyay isxilqaan bulsho oo uu xusay in talaabadaan ay muujineyso in shacabka Soomaaliyeed ay wax qabsan karaan.