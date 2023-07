Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaaalaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Jire Qalinle ayaa bogaadiyay deddaalada lagu xaliyay khilaafaadka Gobalka Gedo oo muddo dheer taagnaa.

“Waxaan aad u soo dhaweynayaa in si nabad ah uu ku soo dhammaaday kala aragti duwanaashihii siyaasadda ee in muddo ahba soo taagnaa. Waxaa meeshaas ka baxay dhammaan shaqsiyaadkii ka shaqeynayey danaha gaarka ah, iyadoo raggii iyagu ka shaqeynayey danta guud ay go’aansadeen in wada hadal iyo isu tanaasul lagu dhameeyo kala aragti duwanaashiyaha, islamarkaana hore loo socdo” Ayuu yari Wasiir Cabdirashiid Jire Qalinle.

Maalmahii ugu dambeeyay madaxda dowlad gobaleedka Jubbaland iyo Madaxda dowladda Federaalka ee kaso jeedo Jubbaland ayaa waday daddaalo lagu soo afjarayo kala aragti duwanaashaha bulshada Gobalka Gedo.