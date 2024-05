Munaasibad kooban oo maanta lagu qabtay xarunta Maxkamadda Sare ee dalka, ayaa waxa si rasmi ah looggu dhaariyey 30 Garsoore oo dhawaan ku soo baxay tartan furan oo loo qabtay in ka badan 2000 oo tartameyaal ah, waxaana Garsooreyaashani ay si rasmi ah uga hawl-geli doonaan Maxkamadda Gobalka Banaadir.

Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Baashe Yuusuf Axmed oo hadal ka jeediyey munaasibada dhaarinta, ayaa halkaas hadalo duco iyo dardaaran ah kula wadaagay Garsooreyaasha, isaga oo tilmaamay in loogga baahan yahay in mas’uuliyadda saaran darteed ay u gutaan si Alle ka cabsi ah sidoo kale na ay u cadaalad falaan dadka u soo cadaalad doonanaya Maxkamadaha.

Guddoomiye Baashe, wuxu sidoo kale xasuusiyey in hawlo adag loo soo maray tartankii ay ku soo baxeen, isaga oo xusay in siddii looggu cadaalad falay ay ka rajenayaan in iyagu na ay cadaalad ugu adeegaan umadda Soomaaliyeed.

Garsooreyaashan, ayaa ku soo baxay tartan furan oo sanadkii hore dhammaadkiisii loo qabtay in ka badan 5000 oo tartameyaal ah oo iskugu jiray Garsooreyaal iyo Xeer Ilaaliyeyaal kuwaas oo ugu dambayn ay guulaysteen 60 tartame oo iskugu jira Garsooreyaal iyo Xeer Ilaaliyeyaal, waxaana ay tani noqonaysaa markii labaad ee tartan daahfuran laga qabto hay’adaha Garsoorka ee dalka.