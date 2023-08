Gudddoomiye Ku-xigeenka labaad ee Golaha Shacabka BJFS Mudane Cabdullahi Cumar Abshirow, ayaa maanta shir guddoomiyay Kalfadhiga Seddaxaad Kulankiisa 18-aad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.

Ajandaha kulanka oo ahaa

1-dhameystirka dooda warbixinta guddiga wadajirka ah Xabsiga dhexe ee Xamar,

2-Akhrinta koowaad ee heshiiska dhismaha aagga Ganacsiga xorta ah ee Qaaradda Afrika,

3-Qeybinta warbixinta akhrinta 3-aad ee Hindise Sharciyeedka Hantidhowrka guud ee Qaranka.

Xildhibaannada Golaha Shacabka oo dood adag ka yeeshay warbixinta Xabsiga dhexe ee Xamar iyagoona sheegay in aan la aqbali karin in dad muwaadiniin soomaali ah si sharci-dara ah ugu xirnaadaan xabsiga dhexe ee xamar sidoo kale dooda xildhibaanada waxaa kamid ahaa arinta xildhibaanad hore oo xabsiga ku xiran iyadoona wali helin wax cadaalad ah, intaas kadib Guddoomiyaha ayaa ugu mahadceliyay xildhibaanada doodooda sidoo kale waxa uu u mahadcelin u jeediyey sadexda Guddi ee warbixnta ka soo diyaariyay arrimaha ka taagan xabsiga asigoona sheegay in Guddoonka Golaha shacabka BJFS uu la fariisan doono Maalinta berita ah sedaxda Guddi ee loo xilsaaray inay warbixin kasoo diyaariyaan arrimaha ka jira xabsiga dhaxe ee xamar.

Intaasi kadib ayaa waxaa la guda galay ajendaha kale oo ku saabsanaa akhrinta 1aad ee Heshiiska dhismaha aagga Ganacsiga xorta ah ee Qaaradda Afrika

Dhismaha hay’adda Aagga Ganacsiga Xorta ah oo uu ka hor akhriyey Wasiirka Ku-xigeenka Wasaarada Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cusmaan Maxamed Cabdi (Daallo) isigoo sheegay in heshiiskan uu Dalka Muhiim u yahay loona baahanyahay xildhibaanada in ay Ahmiyad gaar ah siyaaan.

Intaasi kadib Xildhibaannada ayaa dood adag ka yeeshay heshiiska dhismaha aagga Ganacsiga xorta ah ee Qaaradda Afrika, Iyagoo Su’aallo kaweeydiiyay qodobo kamid ah Heshiiska uu Wasiirku hor keenay Xildhibaannada ayaa su’aalahooda iyo doodooda u badneeyd toosin iyo talo soo jeedin ku saabsan heshiiska dhismaha aagga Ganacsiga xorta ah ee Qaaradda Afrika,

Guddoomiye Ku-xigeenka labaad ee Golaha Shacabka BJFS Mudane Cabdullahi Cumar Abshirow, ayaa soo xiray kulanka maanta isagoo faray Xoghayaha Guud ee Golaha Shacabka BJFS Mudane. Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle “Jaabiri” sida uu qabo xeerhoosaadka inuu ku wareejiyo Guddiga ku shaqada leh heshiiskan.