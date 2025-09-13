RADIO MUQDISHO: Xildhibaanno ka tirsan BFS, iyo xubno ka kale socday Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ee barnaamijka “Hooyo U Hiilli Qarankaaga” ayaa xalay booqday geesiyaashii Qaranka ee ku soo dhaawacmay dagaalkii khawaarijta lagu jabiyay ee Ceeldheer, kuwaas oo Muqdisho la keenay.
Geesiyaasha Ciidamada Qaranka ayaa ay xildhibaannadu iyo mas’uuliyiinta kale waxa ay ku bogaadiyeen, guushii ay kasoo hoyeen dagaalkii ay ku halakeeyeen Khawaarijtii kusoo duushay degmada Ceeldheer.
Isbitaalka Xoogga Dalka ee magaalada Muqdisho ayaa la soo gaarsiiyay geesiyaashii kusoo dhaawacmay dagaalka, iyagoo halkaasi lagu dabiibayo.