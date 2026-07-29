Shirweynaha Baarlamaanka Afrika ee (Pan-African Parliament) ayaa ka socda magaalada Midrand ee dalka Koonfur Afrika, waxaana shirka oo ay ka qeyb galayaan Xildhibaanno ka kala socda baarlamaanada dalalka Afrika, Soomaaliya ku metelaya Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labadiisa Aqal.
Shirka sanadkan oo halku dhigiisu yahay Xaqiijinta Helitaanka Biyo Waara iyo Nidaamyo Fayadhowr oo Ammaan ah si loo gaaro Himilooyinka Ajendaha 2063, ayaa sidoo kale waxaa looga doodayaa arrimo muhiim u ah qaaradda Afrika oo ay ka mid yihiin nabadda iyo amniga, dimuqraadiyadda, dowlad-wanaagga, iyo isdhexgalka dalalka Afrika.
Wafdiga Xildhibaanada ah ee Soomaaliya ku metelaya shirweynaha Afrika ee (Pan-African Parliament), waxaa ku wehliya mas’uuliyiinta Safaaradda Soomaaliya ee dalka koonfur Afrika oo uu ugu horreeyo Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Koonfur Afrika Danjire Aadan Isaaq iyo Diblomaasiyiinta kale ee Safaaradda.