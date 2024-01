Qaar ka mid ah Xildhibaannada Soomaalida ee laga soo ďoorta Ismaamulka Soomaalida ee dalka Kenya shir ku yeeshay xarunta Baarlamaanka Kenya ee magaalada Nairobi ayaa ku tilmaamay heshiiska Ethiopia ee badda Soomaaliya in uu yahay mid xadgudub ku ah Madax banaanida iyo Qaranimada Soomaaliya, kana dalbaday Qaramada Midoobay, Midowga Afrika iyo Urur Gobolleedka IGAD in talaabo laga qaado Ethiopia haddii aysan ka laaban heshiiska..

Xildhibaan Faarax Macalin ayaa sheegay in talaabada ay qaaday dowladda Ethiopia uu yahay mid baal marsan qawaaniinta Caalamiga ah, isla markaana looga baahanyahay Ethiopia inay ka laabato heshiiska.

“Waxaan cambaareyneynaa oo aan ka dhiidhineynaa xadgudubka ay Ethiopia ku sameynayso Qaranimada Soomaaliya, Mala aqbali karo in wadan uu iska sheegto inuu wadan kale dhulkiisa uu qeyb ka leeyahay, Somaliand waa qeyb ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, sidaa darteed heshiiska waxa uu xadgudub ku yahay Qaranimada Soomaaliya, Midowga Afrika Qaramada Midoobay iyo Hay’adaha kale ee Caalamiga ah waxaa ugu baaqaynaa inay si degdeg ah uga hortegto damaca Ethiopia ee dhulka Soomaalida”. Ayuu yiri Xildhibaan Faarax.

Dr Aadan Keynaan oo ah Guddoomiyaha Xildhibaannada Waqooyiga Kenya ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay xilligan ku talaabsatay horumar la taaban karo, isla markaana aan la aqbali karin in lagu xadgudbo Madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya.

“Waxaan ka soo horjeeednaa in lagu xad gudbo dal Madax banaan, Ma dooneyno wax wada jirka iyo aqoonsiga Soomaaliya wax u dhimaya, Madaxweynaha Kenya William Ruto waxaan ka codsanaynaa inuu shir degdeg ah isugu yeero dhamaan xubnaha Urur Gobolleedka IGAD, Isla-markaana ajandaha laga dhigo sidii looga hadli lahaa xaaladda gobalka ku soo korortay”.ayuu yiri Xildhibaan Dr Keynaan.

Xildhibaan Saalax Yacquub ayaa xusay in ujeedka kulankooda uu ahaa sidii ay u muujin lahaayeen inay ka soo horjeedaan damaca Ethiopia.

“Heshiiska been beenta ah way ku qaldantahay Ethiopia, waxaan codsanaynaa in digniin loo diro Ethiopia, isla markaana waa inay ixtiiraamtaa qawaaniinta Caalamiga ah iyo Qaranimada Soomaaliya”. Ayuu yiri Xildhibaan Saalax yacquub oo hadalkiisa ku daray “Arrintan waxa ay fursad siineynsaa argagaxisada waana mid dhibaato ku ah guud ahaan Gobalka, haddii aysan Ethiopia ka laaban heshiiska”.