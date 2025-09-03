Wasaaradda Howlaha Guud, Guriyeynta iyo Dib u Dhiska ayaa xarunteeda ku martigelisay kulan muhiim ah oo wada-tashi ah, kaas oo lagu falanqeeyay xoojinta iskaashiga u dhexeeya Wasaaradda iyo Xarunta Qaran ee Horumarinta Reer Miyiga iyo Xalka Waara.
Kulanka oo uu shir-guddoominayay Wasiirka Wasaaradda Howlaha Guud, Dib u Dhiska & Guriyeynta XFS, Dr. Elmi Maxamuud Nuur ayaa waxaa ka qeyb galay Agaasimaha Guud ee Xarunta, Sahra Cabdi Maxamed. Labada masuul waxay isla meel dhigeen in si gaar ah loo dardar geliyo wada-shaqeynta dhinacyada ku saabsan magaalaynta iyo xalalka waara ee loogu talagalay dadka barakacayaasha ah (IDPs).
Intii uu socday kulanka, dhinacyadu waxay isku raaceen in la hirgeliyo qorshayaal wadajir ah oo wax ku ool ah, kuwaas oo horseedi doona nolol tayo leh oo waarta, isla markaana ka qayb qaadan doona horumarinta bulshada Soomaaliyeed iyo yareynta caqabadaha heysta dadka barakacayaasha ah.