Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed (SoDMA), Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, iyo Safiirka Dowladda Shiinaha ee Soomaaliya, Mudane Wang Yu, ayaa si wadajir ah xarigga uga jaray xarunta keydka cunnada ee SoDMA oo dib-u-dayactir lagu sameeyay, taas oo ay taageertay dhismihiisa Dowladda Shiinaha.
Xarunta Keydka Cunnada ee SoDMA waxaa lagu xoojinayaa awoodda hay’adda ee gurmadka bini’aadannimo iyo kaydinta raashinka, si loogu gaarsiiyo dadka ay saameeyeen abaaraha, gaar ahaan kuwa ku sugan xaaladaha degdegga ah.
Safiirka Shiinaha, Mudane Wang Yu, ayaa sheegay in Dowladda Shiinaha ay sii wadi doonto taageerada Soomaaliya, gaar ahaan gurmadka abaaraha iyo wax ka qabashada musiibooyinka kale ee dalka ka dhaca.
Ugu dambeyn, Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, Guddoomiyaha Hay’adda SoDMA, ayaa uga mahadceliyay Dowladda Shiinaha, isagoo xusay in xaruntan ay muhiim u tahay xoojinta gurmadka bini’aadannimo iyo kaydinta cunnada si loogu taageero dadka u baahan gargaarka ee dalka ku nool.