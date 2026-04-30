Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Galmudug, Dr. Cabdiwali Maxamed Axmed, ayaa akhriyay warmurtiyeedka Shirweynaha 1aad ee Maalgelinta Caafimaadka Galmudug, kaas oo lagu soo gabagabeeyay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb.
Shirkan oo ay ka qeybgaleen mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Galmudug, wakiillo ka socday hay’ado caalami ah, iyo bahda caafimaadka, ayaa diiradda lagu saaray xoojinta maalgelinta, horumarinta adeegyada caafimaadka, iyo tayeynta nidaamka daryeelka bulshada.
Warmurtiyeedka lagu soo bandhigay madasha ayaa lagu xusay muhiimadda ay leedahay kordhinta maalgelinta caafimaadka, xoojinta iskaashiga dhinacyada kala duwan, iyo hirgelinta qorshayaal waara oo lagu horumarinayo adeegyada caafimaadka ee bulshada Galmudug.
Dr. Cabdiwali Maxamed Axmed ayaa sheegay in shirkan uu yahay mid muhiim u ah horumarinta nidaamka caafimaadka, isaga oo xusay in natiijooyinka ka soo baxay lagu saleyn doono qorshayaasha mustaqbalka ee wasaaradda.
Shirka waxaa si rasmi ah u soo xiray Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug, Mudane Axmed Cabdi Kaariye, kaas oo bogaadiyay dadaallada Wasaaradda Caafimaadka, isla markaana ku dhiirrigeliyay sii wadidda horumarinta adeegyada caafimaadka ee bulshada.