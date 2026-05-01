ToddobaaWarbixinta dlaha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Muqdisho, Jimco, 1st May, 2026
1- Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Villa Somalia casho sharaf ugu sameeyay hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed oo ka kala yimid gudaha iyo dibadda.
2- Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qeyb galay munaasabad dhaqan oo lagu caleemo-saarayay Ugaas Cabdirisaaq Ugaas Cabdullaahi Ugaas Xaashi Ugaas Faracade, taasi oo ka dhacday magaalada Muqdisho.
3- Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre ayaa Danjiraha Dowladda Kenya u fadhiya Soomaaliya, Cyprian Kubai Iringo, iyagoo ka wadahadley xoojinta iskaashiga labada dal, gaar ahaan dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo horumarinta xiriirka diblomaasiyadeed.
4- Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe), iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ka kooban wasiirro iyo xildhibaanno ayaa gaaray magaalada Baydhabo.
5- Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka Soomaaliya, Mudane Saalax Axmed Jaamac, ayaa qaabilay wafdi ka socday hay’adda UN Women, oo ay hoggaaminaysay Marwo Anna Mutavati, Agaasimaha Bariga iyo Koonfurta Afrika ee UN Women.
6- Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa shir guddoomiyay Madasha Isku Xirka Howlaha Ka Hortagga Fikirka Xag-jirka ah.
7- Ururada Siyaasadda ayaa bilaabay olole xooggan oo ku aaddan u diyaar garowga doorashooyinka Golayaasha Degaanka iyo Wakiilada ee Dowlad Goboleedka Koonfuur Galbeed.
8- Wasiirka Gaashaandhigga Mudane Axmed Macallin Fiqi, ayaa ka qaybgalay kulanka dib-u-eegista hannaanka dowladnimada iyo maamul-wanaagga ee la xiriira hay’adaha amniga dalka, kaas oo ay ka soo qaybgaleen mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya, Bangiga Adduunka, iyo Saaxiibbada Caalamka.
9- Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Daa’uud Aweys Jaamac ayaa kulan miro-dhal ah la yeeshay Danjiraha Jamhuuriyadda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya, Mudane Wang Yu, iyagoo ka wadahadley xoojinta iskaashiga laba geesoodka ah ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Shiinaha, gaar ahaan dhinacyada warbaahinta, dhaqanka iyo fanka.
10- Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Mudane Dr. Cali Xaaji Aadan ayaa khudbad ka jeediyay munaasabadda daahfurka Istaraatiijiyadda Tallaalka ee Qaaradda Afrika oo ay hoggaaminaysay Hay’adda Africa CDC.
11- Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya Mudane C/salaam Cabdi Cali, ayaa wada hadal Khadka telefonka kula yeeshay Mudane Ayman Safadi, Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Jaaliyadaha ee Boqortooyada Haashimiyiinta Urdun.
12- Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa Muqdisho ka daahfurtay Mashruuca Bulsho oo loogu talagalay isku xirka dowladda iyo shacabka.
13- Wasiirka Amniga Gudaha Soomaaliya, Mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil (Fartaag), ayaa shir-guddoomiyay kulanka hoggaanka sare ee Wasaaradda, kaas oo diiradda lagu saaray xoojinta amniga dalka iyo horumarinta hannaanka shaqo ee Wasaaradda.
14- Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo shaacisay magacaabista Guddiga Dib U Eegista Manhajka Qaranka, si loo fuliyo talooyinkii ka soo baxay Shirweynaha Qaran ee Dib U Eegista Waxbarashada ee dhacay horaantiii sannadkan.
15- Ciidanka Qaranka oo kaashanaya saaxiibada caalamka ayaa hawlgal ay ka fuliyeen gobolka Shabeelaha Hoose ku dilay 22 xubnood oo ka tirsan Khawaarijta Al-Shabab.
16- Soomaaliya ayaa noqotay dalkii ugu horreeyay Afrika ee hirgeliya Siyaasadda Ilaalinta Bed-qabka Rayidka, kadib markii Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Hay’adda CIVIC ay kala saxiixdeen Heshiis Is-afgarad oo lagu xoojinayo ilaalinta rayidka xilliyada hawl-gallada ciidan iyo colaadaha hubeysan.
17- Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed S/Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa si rasmi ah u daahfuray shirka Taliyayaasha Talisyada Sirdoonka ee wadamada ku mideysan Ururka Bariga Afrika (EAC).
18- Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, S/Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud, ayaa booqday fariisimaha Ciidanka Xoogga Dalka ay ku leeyihiin magaalada Waajid ee gobolka Bakool.
19- Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed S/Gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa kulan la qaatay Danjiraha Dowladda Shiinaha u fadhiya Muqdisho H.E. Wang Yu, iyagoo ka wada hadlay qalabaynta xabsiyada, horumarinta isgaarsiinta iyo tababaridda saraakiisha Ciidanka Asluubta.
20- Guddoomiyaha Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuquuqul Insaanka Qaranka, Dr Maryam Qaasim, ayaa kulan la qaadatay Wakiilka UNICEF ee Soomaaliya, Marwo Sandra Lattouf, si loo xoojiyo iskaashiga iyo wadashaqeynta u dhexeeysa Guddiga iyo UNICEF.
21- Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Gudaha, Federaalka Iyo Dib-u-heshiisiinta Mudane Abdihakim Ashkir ayaa xilka ugu kala wareejiyay Guddoomiyaha cusub ee Hay’adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Qaranka Liibaan Cabdi Cigaal iyo Guddoomiyihii hore Axmed Xuseen Cilmi.
22- Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Mudane Cali Xaaji Aadan ayaa si rasmi ah xarigga uga jaray qeybta Hooyada iyo Dhallaanka ee Isbitaalka Forlanini ee magaalada Muqdisho oo dib loo dayactiray, tallaabadaas oo qeyb ka ah fulinta heshiiska dhinaca iskaashiga caafimaadka ee u dhexeeya Somalia iyo Talyaaniga.
