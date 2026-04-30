wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Maxamed Cali (Nadara), ayaa gaaray magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, kadib casuumaad rasmi ah oo uu ka helay jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool.
Wasiirka waxaa safarkiisa ku wehliya Agaasimaha Waaxda Qurbajoogta Soomaaliyeed, Mudane Ibraahim Guure Maxamed, iyo La-taliyaha Waaxda, Mudane Cabdisalaam Yuusuf Aadan.
Wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay Ku-simaha Safiirka ahna Ku-xigeenka Safiirka Soomaaliya ee Koonfur Afrika, Mudane Ismaaciil Cabdulle Soomane, iyo xubno kale oo ka tirsan diblomaasiyiinta safaaradda.
Booqashada Wasiir Ku-xigeenka ayaa lagu wadaa inay diiradda saarto la falgalka jaaliyadda Soomaaliyeed, iyadoo kulamada uu la yeelan doono ay xoogga saarayaan xoojinta xiriirka qurbajoogta, hagaajinta adeegyada loo fidiyo, iyo kor u qaadista doorka ay jaaliyaddu ka qaadan karto horumarinta dalka iyo kobcinta iskaashiga caalamiga ah.