Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka (SoDMA), Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa maanta xafiiskiisa ku booqday Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Prof. Saalim Aliyow Ibrow.
Kulanka waxaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga labada hay’adood, gaar ahaan ka jawaabista xaaladaha beni’aadannimo, taageerada bulshada nugul iyo dardargelinta wada shaqeynta hay’adaha dowladda ee la tacaalaya saameynta musiibooyinka.
Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka SoDMA Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa xusay in xaaladda abaareed ee dalka ka jirta ay u baahan tahay in si degdeg ah oo wadajir ah looga jawaabo, maadaama ay jirto xaalad adag oo saameyn ku yeelatay Bulshada kunool 74 degmo oo dalka ah kuwaas oo kusugan xalad halis ah.