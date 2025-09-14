RADIO MUQDISHO(GAALKACYO):- Wasiirka Wasaaradda Amniga Galmudug, Mudane Aadan Warsame Cilmi (Deeq Gargareeto), ayaa shir gudoomiyay shirka amniga ee maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kuna sheegay in kulankani yahay mid muhiim u ah xoojinta wada shaqeynta hay’adaha amniga iyo maamulka deegaanka, si loo xaqiijiyo amni waara oo ka hirgala guud ahaan gobolka Mudug.
Wasiirku wuxuu xusay in la isla meel dhigay qorshayaal lagu dardar-gelinayo iskaashiga ciidamada kala duwan, taas oo kaalin weyn ka qaadan doonta yareynta falalka amni darrada iyo sugidda nabadgelyada shacabka.
Shirka Amniga ayaa waxaa ka qeyb galay Maamulka gobolka Mudug, kan degmada Gaalkacyo, Taliyaha Daraawiishta Galmudug Maxamed Nuur Cali Gadaar, Taliye ku xigeenka Asluubta Galmudug Axmed Nuur Cawaale Fagaan, saraakiil ka tirsan ciidamada isku dhafka, saraakiisha Danab, Taliyaha sahanka sirdoonka militariga Soomaaliya.
Iyo ku xigeenka taliyaha qeybta booliiska Gobalka Mudug G/dhaxe Maxamed Axmed Shire iyo taliyaha booliiska dagmada Galkacyo Gaashaanle Cali Xirsi Sahal.
Ugu dambeyn, Wasiirka Amniga Galmudug waxa uu ka rajeyay dhammaan hay’adaha amniga iyo maamulka deegaanka inay si dhab ah uga shaqeeyaan fulinta qodobada lagu heshiiyay, isla markaana ay wadajir u muujiyaan dadaal iyo isku xirnaan joogto ah.