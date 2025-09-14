RADIO MUQDISHO(MARKA):-Guddiga Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha ayaa maanta deegaanka Shalambood oo hoos yimaada, degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay si rasmi ah uga bilaabay, diiwaangelinta dadweynaha ee doorashooyinka Qof iyo Cod.
Guddoomiyaha deegaanka Shalambood Nuur Cismaan Raage, ayaa si rasmi ah waxa uu u daahfuray laba xarumood, oo loo asteeyay inay iska diiwaangeliyaan dadweynaha ku dhaqan deegaanka Shalambood, iyo tuulooyinka hoos yimaada. Guddoomiye Nuur ayaa shacabka ku dhiirrigeliyay inay ka faa’idaystaan fursaddan ay u sahliyeen Guddiga Doorashooyinka Qaranka.
Goobaha labada ah ee loo asteeyay is diiwaangelinta dadweynaha, ayaa maanta si habsami leh ay uga socotaa is diiwaangelintu, kadib markii ay isugu soo baxeen boqollaal muwaadiniin ah, oo doonaya inay qaataan kaadhka codbixinta doorashada Qof iyo Cod.