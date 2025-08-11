Agaasimaha Guud ee HSJ Mudane Mustafa Duhulow ayaa kulan wax ku ool ah la yeeshay Wafdi ka socday Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dowlada Ciraaq oo uu hogaaminayo La-taliyaha Wasiirka Arrimaha Gudaha, Sarreeye Guud Ziyad Daha Cali iyo Agaasimaha Waaxda Iskaashiga Caalimaga ah ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Ciraaq Sarreeye Gaas Calaa Canshuur Manaati, kuwaas oo booqasho ku yimid xarunta dhexe ee HSJ, Waxana kulanka qayb ka ahaa Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Amniga Gudaha JFS Mudane Yuusuf Cali, Safiirka Dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Ciraaq Mudane Ridwaan Xirsi Maxamed, iyo sidoo kale mas’uuiyiin kale oo ka tirsan HSJ.
Ugu horrayn, Agaasimaha Guud ee HSJ ayaa wafdiga siiyay warbixin guud oo ku saabsan dedaallada lagu xaqiijinayo horumarinta baasaboorka Soomaaliyeed iyo isbeddellada lagu sameeyay adkaynta lagu codsado baasaboorka, hirgelinta nidaamka PISCES, iyo saxiixyada heshiisyada wada-shaqaynta ee Interpol oo qayb ka qaadanayo adkaynta amniga socdaalka iyo Xuduuddaha. Sidoo kale, waxa uu la wadaaagy wafdiga wada hadallada caalami ah ee dhawaan lala yeeshay dalalka Norway, Switzerland, Germany iyo Ingiriiska kuwaas oo dhawaan la filayo in mira dhalkooda qayb ka qataan horumarinta kaabayasha Hay’adda.
Agaasimaha Guud ayaa sheegay in Dowladda Ciraaq iyo Dowladda Soomaaliya horay ula haayeen xiriir qoto dheer oo taariikhi ah isla markaana Hay’adaha labada dal ee socdaalka iyo jinsiyada ay iska kaashankaraan khibrad wadaag iyo isdhaafsiga xogta iyo horumarinta kaabayasha teknoolajiyada casri ah, waxa uu sidoo kale Dowladda Ciraaq ka codsaday in ay ka taageeran HSJ tababarka saraakiisha iyo dhismaha machadka tababarka.
Dhanka kale, Wafdiga Dowlada Ciraaq ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin soo dhaweynta iyo martiqaadka loo sameeyay, isla markaana waxa ay casuumaad rasmi ah u fidiyeen Agaasimaha Guud ee HSJ si uu booqasho rasmi ah ugu tago dalka Ciraaq. Waxa ay sidoo kale ballan qaadeen inay HSJ kala shaqeyn doonaan tababarro kala duwan oo la xiriira baasaboorrada, dalku-galka, iyo socdaalka, iyagoo sheegay in ay ka caawin doonaan tababarka saraakiisha HSJ. Sidoo kale, Wafdiga ayaa kormeer lagu tusiyay xafiiska baarista iyo hubinta dukumentiyada, xafiiska madbacadda, iyo xafiiska dalku-galka ee elektarooniga ah (E-visa).