Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed (CXDS), oo kaashanaya saaxiibada caalamka, ayaa xalay fiidkii duqeymo ka fuliyay deegaanka Goobo, oo qiyaastii 10 km dhanka waqooyi kaga beegan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.
Duqeymaha ayaa lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan Khawaarijta oo dib isugu abaabulayay deegaanka, kaddib jab ay kala kulmeen Ciidanka Xoogga Dalka dagaallo shalay galab ka dhacay deegaannada Sullaay iyo Waab-weyn.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka Wasaaradda Gaashaandhigga, duqeymaha waxaa lagu dilay 42 xubnood oo ka tirsanaa Khawaarijta, halka 12 kale lagu dhaawacay. Sidoo kale, waxaa lagu burburiyay gaari ciidan, fariisimo iyo difaacyo ay kooxda ku lahayd deegaanka.
War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in howlgalka uu dhabar-jab xooggan ku noqday Khawaarijta, islamarkaana uu wiiqay awooddooda abaabul iyo dhaqdhaqaaq.
Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa bogaadisay geesinimada Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka ee Macawiisleyda, kuwaas oo si wadajir ah u fuliyay howlgalka. Waxa ay sidoo kale uga mahadcelisay saaxiibada caalamka taageerada ay ka geystaan la-dagaallanka argagixisada.
Wasaaraddu waxay xustay in howlgalada ka dhanka ah Khawaarijta ay sii socon doonaan ilaa laga ciribtiro khatarta ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed.