Taliyaha Ciidanka XDS, Sarreeye Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud, ayaa ka qayb galay munaasabadda maamuuska Leyli Saraakiisha iyo Leyli saraakiil Xigeennada Ciidanka XDS, oo lagu qabtay Taliska Guud ee Ciidanka XDS.
Munaasabadda waxaa sidoo kale ka soo qayb galay Taliyaha Ciidanka Cirka XDS, Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Ciidamada Qalabka Sida, Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida, Hoggaamada Taliska Guud ee Ciidanka XDS, Taliyeyaasha Qaybaha Ciidanka XDS, iyo saraakiil kale oo ka tirsan Ciidanka XDS.
Intii ay munaasabaddu socotay, waxaa shahaadooyin iyo abaalmarinno lagu guddoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka gashay, iyadoo lagu maamuusay dadaalkii, kartidii, iyo heerkii sare ee ay ka gaareen waxbarashadooda iyo tababarkooda.
Sidoo kale, munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay bandhigyo faneed iyo suugaan waddani ah oo ay soo bandhigeen fanaaniin iyo Kooxda Horseed ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, kuwaas oo sare u qaaday bilicda iyo qiimaha munaasabadda, isla markaana muujiyay doorka fanka iyo suugaantu ku leeyihiin dhiirrigelinta waddaniyadda iyo kor u qaadidda niyadda ciidamada.
Munaasabaddu waxay ahayd mid ka tarjumaysay dadaalka joogtada ah ee lagu horumarinayo tayada tababarka iyo aqoonta saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, si loo helo hoggaan ciidan oo karti, aqoon, anshax iyo waddaniyad ku dhisan.
Ugu dambeyn, Taliyaha Ciidanka XDS ayaa hambalyo u diray dhammaan saraakiisha qalinjabisay, isagoo ku boorriyey inay ku shaqeeyaan daacadnimo, anshax ciidan, isla xisaabtan iyo difaaca midnimada, madaxbannaanida iyo karaamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.