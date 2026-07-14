Ciidanka Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka (NISA) ayaa saraakiil ka socotay Dowlad Deegaanka Soomaalida ku wareejiyay laba nin oo ku eedeysan inay geysteen falal dil ah, kuwaas oo lagu qabtay magaalada Muqdisho xilli ay baxsad ahaayeen.
Taliyaha NISA ee Qaybta Galmudug, Col. Xuseen Faarax, ayaa degmada Balanballe kula kulmay saraakiisha ka socotay Dowlad Deegaanka Soomaalida, isagoo si rasmi ah ugu wareejiyay labada eedeysane si loo horkeeno cadaaladda.
Kulanka ayaa sidoo kale lagu heshiiyay in la xoojiyo iskaashiga labada dhinac ee la xiriira qabashada dadka ku eedeysan dilalka iyo dambiyada kale ee baxsadka ah.