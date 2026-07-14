Muqdisho, Soomaaliya | 14 Luulyo 2026: La-Taliyaha Amniga Qaranka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Danjire Aweys Xaaji Yuusuf, ayaa maanta Xafiiska Amniga Qaranka ku qaabilay Danjiraha Jaamacadda Carabta u fadhiya Soomaaliya, ahna Wakiilka Xoghayaha Guud ee Jaamacadda Carabta, Danjire Cabdullaahi Al-Otaybi.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray taageerada Jaamacadda Carabta ee dadaallada Dowladda Federaalka Soomaaliya ee la xiriira dowlad-dhisidda, xoojinta hay’adaha amniga iyo la-dagaallanka argagixisada.
Labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada hadlay sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga istiraatiijiyadeed ee u dhexeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Jaamacadda Carabta, gaar ahaan dhinacyada amniga, arrimaha gobolka iyo danaha wadaagga ah.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa adkaysay muhiimadda ay siinayso xoojinta wada-shaqeynta ay la leedahay Jaamacadda Carabta, si loo taageero dadaallada lagu xaqiijinayo amniga, xasilloonida iyo nabadda gobolka.