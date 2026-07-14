Islamabad, Pakistan – Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Hormarinta Xuquuqul Insaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Amb. Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi, ayaa kulammo doceedyo la yeelatay madax iyo mas’uuliyiin sare oo ka kala socday hay’adaha iyo dowladaha xubnaha ka ah Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC), intii uu ka socday magaalada Islamabad Shirka Haweenka Islaamka.
Kulammada ayaa Wasiiraddu la qaadatay Agaasimaha Fulinta Guddiga Madaxbannaan ee Joogtada ah ee Xuquuqda Aadanaha ee OIC (IPHRC), Wasiirka Shaqada iyo Amniga Bulshada ee Jamhuuriyadda Turkiga Waqooyiga Qubrus (TRNC), Agaasimaha Guud ee Xarunta Cilmi-baarista iyo Tababarka Dhaqaalaha, Bulshada iyo Tirakoobka ee Dalalka Islaamka (SESRIC), Wasiirka Arrimaha Haweenka, Carruurta iyo Daryeelka Bulshada ee Bangladesh, Guddoomiyaha Golaha Qaranka Haweenka ee Masar, iyo Xoghayaha Guud ee Golaha Arrimaha Qoyska ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Intii ay socdeen kulammadan, waxaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dalalka xubnaha ka ah OIC, gaar ahaan dhinacyada hormarinta qoyska, ilaalinta xuquuqul insaanka, awood-siinta haweenka, daryeelka carruurta, horumarinta bulshada iyo isdhaafsiga khibradaha iyo aqoonta.
Kulammadu waxay ku soo dhammaadeen is-afgarad ku saabsan sii ballaarinta iskaashiga iyo kor u qaadidda wada-shaqeyn miro dhal ah oo wax ka tari doonta horumarinta adeegyada bulshada iyo hirgelinta barnaamijyada mudnaanta u leh Soomaaliya. Wasiirka waxaa kulammadan ku weheliyey Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhiya Pakistan, Danjire Shiikh Nuur Maxamed Xasan.