Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay tacsi rasmi ah u diraysaa geerida Marxuum Danjire Cabdinuur Yuusuf Dabaqe, oo ahaa diblomaasi sare kana mid ahaa hormuudkii hore ee adeegga diblomaasiyadda Soomaaliyeed, kaas oo ku geeriyooday magaalada Ottawa ee dalka Canada.
Marxuum Amb. Cabdinuur Yuusuf Dabaqe wuxuu muddo dheer si hufan oo xilkasnimo leh ugu soo adeegay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, isaga oo door muuqda ka qaatay dhismaha iyo xoojinta hay’adaha diblomaasiyadeed ee dalka. Wuxuu si gaar ah uga mid ahaa shaqsiyaadkii taariikhda galay, isaga oo noqday Safiiirkii ugu horreeyay ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Canada, isla markaana Soomaaliya ku matalayay mas’uuliyad, sharaf, iyo ixtiraam heerar laba-geesood iyo kuwo caalami ahba.
Wasaaraddu waxay qiraysaa kaalinta uu Marxuumku ka qaatay horumarinta siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, iyo doorkii uu ku lahaa aas-aaska xiriirrada diblomaasiyadeed ee dalka, kuwaas oo weli saldhig u ah hawlaha diblomaasiyadda maanta.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah waxay tacsi iyo tiiraanyo la wadaagaysaa qoyskiisa, ehelkiisa, saaxiibbadiis, iyo dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Alle ha u naxariisto Marxuumka, hana ka waraabiyo Jannatul Firdowsa.