Suldaan Maxamed Sheekh Faarax wuxuu sannado ka dib, dhammeeyay Jaamacadda Safaana ee degmada Guriceel, wuxuuna ka baxay kuliyadda shareeca Wal-qaanuun.

Da-diisa waa 70-sanno, wuxuuna hayaan dheer oo waxbarasho ka dib ku guuleystay inuu ka qalan-jabiyo jaamacaddii uu waardiyaha ka ahaa,islamarkaana uu xaqiijiyo hadafkiisa waxbarasho.

Suldaan Maxamed Sheekh Faarax da-diisa iyo shaqada uu hayaba kama hor istaagin inuu waxbarashadiisa sii wato, wuxuuba nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo 70-arday oo sanadkan ka baxday Jaamacadda Safaana degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud.

“Jaamacaddan wax badan baan soo joogay, wax maanta kaliya maynan ahayn, markan waxbarashada iyo howsha ka socota jaamacadda ayaa waxaan go’aansaday anigoo 70-jir ah inaan ka qeyb galo waxbarshada Jaamacadda Kheynuun wal-shareeca, sidaas daraateed, maaddaama jaamacadda aan muddo joogay qeybta ammaanka iyo dhireyntaba, Waxaa guushan igu dhiira-geliyay maamulka Jaamacadda, runtii waxaan kala kulmay soo dhoweyn diiran iyo gacan qabasho,” ayuu yiri Aabe Maxamed.

Aabe Suldaan, wuxuu dhallinyarada iyo asaagiisaba ku dhiirigeliyay in aysan ka caajisin waxbarashada si ay beri ugu noolaadaan nolol qurux badan.

” Darbi jooga, maqayad fadhiga ah maalaa-yacniga in la iska dhaafo oo xagga waxbarashada Diin iyo Maadiba la aado, shacabka ayaa ku boorinayaa, tan kale waxaa waaye marka aniga hindisahan i galay dad baa ila yaabanaa oo yiri suurta gal ma ahan ee waxaa kuu roon ninyahow inaad meelahaaga iska joogto”,.

Sidoo kale, Aabe Suldaan ayaa sheegay in sababta uu u doortay Maaddan ay tahay in waxqabadka Bulshada ee dhanka Diinta uu door weyn ka qaato, isagoo dhanka kale, bogaadiyay una mahadceliyay dhallinyaradii fasalka ay wada dhigan jireen oo uu sheegay in ay si weyn u taagaareen.

Abuukar Cabdi Muuse, wuxuu ka mid yahay ardayda ay muddo wax Isla baranayeen Aabe Suldaan, wuxuuna sheegay inuu dhiirigelin ka aaadi jiray Aabe Suldaan, maaddaama uu ahaa nin da’ah oo haddana dadaal badan.

Macallin Daahir Xirsi wuxuun ka mid yahay maamulka Jaamacadda Safaana ee degmada Guraceel, wuxuuna sheegay in ay ku faraxsan inuu ka soo dhex baxo Aabe Suldaan oo kale oo ay jiraan dad badan oo dhiiragelin ka qaaday hayaankiisa waxbarasho.

” Run ahaantii waxaa tahay qof ku dayasho mudan, qof da’daasi jira oo haddana waxbarasho hami u haaya, ujeeddada u weyn uu Suldaan ardayda u dhex fadhiyau waxay tahay role model oo isaga asaagiisa ah oo guryaha iska dhex fadhiya ama meelaha fadhi ku diriryada fadhiya oo waxyaabaha aan munaasibka ahayn, waxaan rejeyneynaa in iyaguna masaajiddada u dareeraan, cilmiga bartaan, maaddaayinka kale duwan bartaan, odayga hanoola geeyo ayaa la yiraahdaa,” ayuu yiri Macallin Daahir Xirsi.