Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Hamsa Cabdi Barre ayaa sheegay in ahmiyad aad u weyn uu dhaqaalaha dalka u leeyahay ganacsiga gaarka loo leeyahay.

Ra’iisul Wasaaraha oo ka hadlayay shirweynaha dhiirigelinta wax soo saarka dalka ee lagu qabtay muqdisho ayaa intaasi ku daray in ay ganacsatadu door aad u weyn ka qaataan kobaca dhaqaalaha dalka maaddaama ay 90%-kiiba yihiin canshuur bixiyayaal kaalin fiican ku leh daqliga dowladda.

Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in Xukuumadda Dan-Qaran ay ka go’an tahay dhiiri gelinta, taageerada, suuq u raadinta, toosiso, shuruucna u samayso ganacsiyada gaarka loo leeyahay, maaddaama ay laf-dhabar u yihiin dhaqaalaha dalka.

“Haddiiba aan dhaqaale ka hadlayno, suuq xor ah ka hadleyno, waxaa qasab ah in aynu xoogga saarno ganacsiyada gaarka loo leeyahay, inaan cayilinno, inaan ilaalinno, taageerno, suuq u raadinno, shuruuc u dejinno, aan toosinno waa lagama maarmaan”.