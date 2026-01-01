Gobolka Mudug waxaa ka taagan abaar daran oo si weyn u saameysay dadka iyo duunyada ku nool deegaanka. Abaaraha socda ayaa sababay biyo-yari xooggan iyo xaalad nololeed oo liidata, iyadoo roobabkii la filayay muddooyinkii la soo dhaafay aysan ka di’in gobolka.
Deegaannada ay abaaruhu si gaar ah u saameeyeen waxaa ka mid ah degmooyinka Hobyo, Xarardheere, Wisil, Afbarwaaqo, iyo Bandiiradley. Qoysas badan oo xoolo-dhaqato ah ayaa la tacaalaya nolol adag, halka duunyada ay la daalaa-dhacayso biyo iyo baad la’aan.
Maamulka Galmudug ayaa uga digay bulshada deegaanka in ay joojiyaan jarista dhirta, taas oo sii kordhinaysa nabaad guurka iyo saameynta isbedelka cimilada. Waxaana lagu baaqay in la qaato tallaabooyin waxtar leh oo lagu xoojinayo ilaalinta deegaanka, iyadoo la dhiirrigelinayo bulshada inay ilaashadaan deeganka si loo yareeyo saameynta abaaraha.
Waxaa sidoo kale loo baahan yahay gurmad degdeg ah oo biyo, raashin, iyo daryeel caafimaad isugu jira si loo badbaadiyo dadka iyo duunyada ay abaartu saameysay.