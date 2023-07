Afhayeenka ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Gaashaanle Sadiiq Doondishe, oo warbaahinta la hadlay ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay hoobiyaashii saakay ku dhacay xaafado katirsan Muqdisho iyo khasaarahii ka dhashay.

Waxa uu sheegay afhayeenka in hoobiyaal macmal ah oo ay soo tureen arxan laawayaasha Khawaarijta, ay saakay kusoo dhacaeen xaafado katirsan magaalada Muqdisho, kuwaasi oo uu sheegay in laga soo tuuray dhul bannaan oo kuyaalla degmada Dayniile. Afhayeenka, ayaa sidokale xusay in ciidamada soo xireen eedeeysane lagu tuhunsanyahay inuu lug kulahaa weerarkaasi.

Afhayeenka ayaa sheegay in mid ka mid ah hoobiyaasha uu sababay geerida aabbe iyo labo carruur ah uu dhalay oo deganaa degmada Waabari, halka hooyada qoyskaasi iyo carruur kale ay ku dhaawacmeen.

Dhawaan ayay aheed markii Ciidamada booliiska Soomaaliyeed, ay gacanta ku soo dhigeen Hoobiyaal laga soo tuurayay degaanka Garasbaaley ee magaalada Muqdisho.