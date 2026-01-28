Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdulqaadir Cilmi Cali, ayaa kulan la qaatay Ku-xigeenka Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya, Mudane George Conway, oo ay wehlinayeen mas’uuliyiin kale.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray adkeynta xiriirka iyo wada-shaqeynta u dhexeeysa Hay’adaha Qaramada Midoobey iyo Wasaaradda, iyo sidoo kale taageeridda qorshayaasha mudnaanta u leh Wasaaradda, kuwaas oo muhiim u ah hiigsiga dowlad-dhiska, nabadda, iyo barwaaqada Soomaaliya.