RADIO MUQDISHO:-Wasiirrada Arrimaha Dibadda ee dalal badan oo Islaami ah ayaa si adag u cambaareeyay tallaabada ay maamulka Somaliland ku furtay waxa ay ugu yeertay “safaarad” magaalada Qudus ee la haysto, iyagoo ku tilmaamay mid sharci-darro ah oo ka hor imanaysa sharciga caalamiga ah iyo qaraarrada Qaramada Midoobay.
Wasiirrada Arrimaha Dibadda ee dalalka kala ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Jamhuuriyadda Carabta Masar, Boqortooyada Sacuudiga, Dowladda Qatar, Boqortooyada Hashimiyiinta Jordan, Jamhuuriyadda Türkiye, Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Pakistan, Jamhuuriyadda Indonesia, Jamhuuriyadda Jabuuti, Dowladda Falastiin, Saldanadda Cumaan, Jamhuuriyadda Suudaan, Jamhuuriyadda Yemen, Jamhuuriyadda Lubnaan, iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania ayaa si adag u cambaareeyay tallaabada sharci-darrada ah ee aan la aqbali karin ee ay qaaday waxa loogu yeero maamulka “Somaliland”,
Waxay sidoo kale cadeeyeen in Bariga Qudus uu yahay dhul Falastiiniyiin oo la haysto tan iyo 1967, isla markaana tallaabo kasta oo lagu beddelayo xaaladdiisa ay tahay waxba kama jiraan.
Dhanka kale, wasiirradu waxay taageero buuxda u muujiyeen midnimada, madaxbannaanida, iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyagoo diiday tallaabo kasta oo dhaawaceysa midnimada dalka.