RADIO MUQDISHO:-Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si kumeel gaar ah u hakisay in Dalka Masar loogu safro oggolaanshaha safar ee loo yaqaan (OK-to-Board)-ka.
War ka soo baxay Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ayaa lagu sheegay in Dowladdu si dhow ula socoto Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee u socdaalay Dalka Masar kuwaas oo caqabad ka soo wajahday inay garoonka diyaaradaha ka baxaan.
Warkana ka soo baxay Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya ayaa u dhignaa sidan;-
WARGELIN MUHIIM AH
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda waxay si dhow ula socotay caqabadaha ku yimid Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee u socdaalayay Dalka Masar maalmihi lasoo dhaafay, sidaas awgeed waxaa lagu wargelinayaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 24-ka Maajo (May) 2026, in si ku meel gaar ah loo hakiyay in dalka Masar loogu safro oggolaanshaha safarka ee loo yaqaan (OK-to-Board).
Sidoo kale, Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda waxa ay ku wargelinaysaa Muwaadiniinta Soomaaliyeed in Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar loogu safri karo dal-ku-galka rasmiga ah oo ay bixiso Qunsuliyada Masar oo kaliya.
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda waxay xoojinaysaa xiriirka socdaalka iyo saaxiibtinimada ee ka dhaxeysa labada dowladood ee Soomaaliya iyo Masar.
Mahadsanidiin.