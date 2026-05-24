Safaaradda Soomaaliya ee Shiinaha ayaa sanadkaan si heer sare ah u soo agaasintay xuska Maalinta Afrika (African Day), oo lagu qabtay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha.
Xafladdan ayaa waxaa ka soo qeyb galay safiirrada dalalka Afrika u fadhiya Shiinaha, diblomaasiyiin iyo marti sharaf kala duwan.
Dalalka ka qeyb galay ayaa halkaas kusoo bandhigay hidde iyo dhaqanka kala duwan,ee uu leeyahay dalkasto,iyadoo la soo bandhigay ciyaaro dhaqameed, heeso, suugaan, cuntooyin iyo labbis matalaya dal walba.
Safaaradda Soomaaliya ayaa si gaar ah u soo bandhigtay dhaqanka iyo hiddaha Soomaaliyeed, kuwaas oo si weyn u soo jiitay ka soo qeyb galayaasha. Waxaa sidoo kale la muujiyay astaamo ka tarjumaya taariikhda iyo midnimada shacabka Soomaaliyeed.
Xuskan ayaa sanad walba lagu qabtaa Shiinaha, waxaana muhiimaddu ay tahay xoojinta iskaashiga iyo xiriirka dalalka Afrika iyo Shiinaha.
Safiirka Soomaaliya ee dalka Shiinaha Hodan Osman Abdi “Ujeeddadu ma ahayn oo keliya xus taariikhi ah, balse waa in la abuuro fursad lagu baran karo qaaradda Afrika iyo dhaqamadooda.”