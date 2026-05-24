RADIO MUQDISHO:-Horjooge Cali Maxamed Coloow oo wata qori AK47 ah iyo booshkiisa, kana soo baxsaday weerarrada Ciidamada Qaranka ay deegaanka Ugunji ugu geysteen Khawaarijta ayaa isku soo dhiibay Ciidanka Xoogga Dalka ee ku sugan deegaanka Mubaarak ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Horjoogaha isku soo dhiibay Ciidamada ayaa sheegay in Gobollada Hiiraan Sh/Hoose iyo Shabeellaha Dhexe uu ka soo dagaalamay intii uu ka tirsanaa Khawaarijta, iyadoo dhawaan gurmad ahaan loo keenay tuulada Ugunji, balse markii uu u adkeysan waayey howlgallada is dabajoogga ah ee Ciidamada Qaranka ayuu isku soo dhiibay Geesiyaasha Xoogga Dalka.
Wuxuu sheegay in noloshu ku adkaatay, cabsi badana ay kala kulmeen weerarrada lagu baacsanayo cadowga Khawaarijta ah ee Ciidamada Qaranku ay ku beegsanayaan goobaha ay ku dhuumaaleystaan horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka argagixisada, taasi oo ku kaliftay in maanta uu isku soo dhiibo Ciidamada Qaranka.